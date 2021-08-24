Участники "Крымской платформы": не исключены санкции против России

Участники саммита "Крымская платформа", который проходит на Украине, выпустили совместную декларацию.

В ней говорится о том, что стороны договорились поддерживать давление на Россию, в том числе санкциями. Речь идет о "политических, дипломатических" мерах в отношении Москвы. Об этом говорится на сайте украинского МИД.

Как отмечается, участники мероприятия договорились продолжать "политику непризнания незаконной аннексии" Крыма и Севастополя.

Ранее стало известно, что ни Джо Байден, ни Камала Харрис (вице-президент США) не приедут на саммит "Крымская платформа".

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