Найдено защищающее от всех штаммов COVID-19 антитело

Ученые Вашингтонского университета изучили 43 антитела и выявили одно, способное нейтрализовать все известные мутации COVID-19.

Как оказалось, SARS2-38 может бороться со штаммами коронавируса, известными как "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", и более редкими мутациями. Все дело в том, что он присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной в разных штаммах.

Как выяснили ученые, антитело одновременно обладает как высокой нейтрализующей способностью, так и широким нейтрализующим действием.

Эффективные нейтрализующие антитела смогут поддерживать иммунитет организма человека, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, мутации вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирус, становятся все более агрессивными, это приводит к более частому заражению детей