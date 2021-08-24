В Дагестане ведутся поиски туриста, которого унесло потоком воды

В Дагестане на реке Квартал и в Карадахской теснине поднялся уровень воды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе республиканского управления МЧС, это произошло из-за кратковременного ливневого дождя с градом. В результате стихии одного туриста унесло потоком воды.

После прибытия сотрудников МЧС на место группа туристов из 15 человек была эвакуирована. Однако в теснине была обнаружена еще одна группа из 15 человек, которых также вывели в безопасное место.

Среди 30 человек были десять детей. Организован поиск пропавшего мужчины.

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