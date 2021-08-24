24 Августа 2021
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Мусоросжигательный завод № 4 в Москве (2021) | Фото: wikimapia.org / Taranov

В Москве мусоросжигательный завод №4 оштрафован за работу без лицензии

В Москве мусоросжигательный завод №4 (МСЗ4) около трех лет работал без лицензии Ростехнадзора.

Как написал в своем Instagram муниципальный депутат м.о. Некрасовка Дмитрий Шувалов, выявив этот факт он подал обращение в Ростехнадзора, который в свою очередь подал иск о приостановлении деятельности завода.

Так как ООО "Хартия" - мусорный оператор, "успела правдами и неправдами оформить лицензию", Перовский суд ограничился административным наказанием в виде штрафа в размере 200 тыс. руб., сообщил депутат.

ООО "Хартия" - мусорный оператор, созданный бизнесменом и сыном полпреда президента на Северном Кавказе Игорем Чайкой. Жители окрестных районов неоднократно жаловались в соцсетях и СМИ на запахи от завода, которые делают жизнь крайне некомфортной.

Как сообщалось, в Москве жители и депутаты Некрасовки пытаются в суде добиться закрытия мусоросжигательного завода №4. Эксперты не учли жалобы жителей на работу завода, а также близость МСЗ4 к особо охраняемой природной территории.

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Теги: Москва, мусоросжигательный завод, экология, Ростехнадзора



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