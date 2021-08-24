Рогозин: Санкции США угрожают новому контракту с OneWeb
Роскосмос ведет переговоры о новом контракте с британской компанией OneWeb.
Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, препятствием к его заключению могут стать санкции США. Речь идет о возможном запрете на российские средства выведения, в случае если в аппаратуре OneWeb будут использоваться комплектующие производства США, сообщает "Интерфакс".
22 августа 2021 года российская ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту 34 спутника OneWeb, однако до этого запуск переносился дважды.
Британские космические аппараты должны обеспечить высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Это должно произойти к июню 2022 года.