Рогозин: Санкции США угрожают новому контракту с OneWeb

Роскосмос ведет переговоры о новом контракте с британской компанией OneWeb.

Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, препятствием к его заключению могут стать санкции США. Речь идет о возможном запрете на российские средства выведения, в случае если в аппаратуре OneWeb будут использоваться комплектующие производства США, сообщает "Интерфакс".

22 августа 2021 года российская ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту 34 спутника OneWeb, однако до этого запуск переносился дважды.

Британские космические аппараты должны обеспечить высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Это должно произойти к июню 2022 года.