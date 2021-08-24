24 Августа 2021
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Политика
Дмитрий Рогозин (2017) | Фото:Накануне.RU

Рогозин: Санкции США угрожают новому контракту с OneWeb

Роскосмос ведет переговоры о новом контракте с британской компанией OneWeb.

Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, препятствием к его заключению могут стать санкции США. Речь идет о возможном запрете на российские средства выведения, в случае если в аппаратуре OneWeb будут использоваться комплектующие производства США, сообщает "Интерфакс".

22 августа 2021 года российская ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту 34 спутника OneWeb, однако до этого запуск переносился дважды.

Британские космические аппараты должны обеспечить высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Это должно произойти к июню 2022 года.

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Теги: Рогозин, санкции, США, спутники, Великобритания, OneWeb



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