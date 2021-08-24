24 Августа 2021
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Общество Краснодарский край
Кондратьев (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Каждый третий рубль из бюджета Краснодарского края тратят на образование

Накануне в Краснодаре состоялась педагогическая конференция, в которой принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает корреспондент Накануне.RU. Губернатор в частности сообщил, что за последние пять лет финансирование отрасли образования на Кубани увеличилось в два раза.

Каждый третий рубль из бюджета Краснодарского края идет на нужды образования, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"За пять лет мы увеличили расходы на отрасль в два раза. В 2021 году они составляют 105 млрд рублей. Главное, чтобы за статистикой стояли реальные изменения к лучшему. Для меня принципиально важно создавать комфортные условия для учителей и детей. Образование и медицина – мои приоритеты", – сказал губернатор.

Замглавы края Анна Минькова отметила, что благодаря открытию новых школ приходит больше молодых учителей. 8 тысяч педагогов в школах в возрасте до 35 лет.

Почти 600 педагогов впервые в этом году приступят к работе в школе после окончания вузов и колледжей.

кондратьев, кубань, краснодарский край(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, на конференции состоялось награждение работников отрасли. Почетное звание «Заслуженный учитель Кубани» присвоено пяти работникам. Четыре человека получили грамоты краевой администрации. Благодарность губернатора объявлена воспитателю детского сада № 41 Тимашевского района Анастасии Быстрюковой, победившей в конкурсе «Воспитатель года России 2020». А также директорам и учителям, подготовившим стобалльников по ЕГЭ в 2021 году.

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Теги: вниамин кондратьев, кубань, педагогическая конференция, образование



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