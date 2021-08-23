23 Августа 2021
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Происшествия Москва
Виктор Орлов (2021) | Фото: Минприроды РФ

Умер экс-глава минприроды Виктор Орлов

В возрасте 81 года скончался экс-глава минприроды РФ Виктор Орлов, сообщили Накануне.RU в министерстве.

Он родился в Черногорске Красноярского края (ныне – Хакасия). Окончил с отличием Томский государственный университет (1968) и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. После окончания университета работал в геолого-съемочных и геологоразведочных партиях и экспедициях в Горной Шории и Иране. В 1990 г. Орлов – заместитель Министра геологии СССР, с 1991 г. – первый заместитель председателя Госкомгеологии РСФСР, с 1992 г. – председатель Комитета Российской Федерации по геологии и использованию недр, с 1996 г. по апрель 1998 г. и с октября 1998 г. по август 1999 г. – министр природных ресурсов Российской Федерации.

В 2004-11 гг. – председатель Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды. Реформаторские экономические и управленческие решения Орлова Виктора Петровича воплощены в функционирующей ныне в России системе недропользования, в ее организационно-правовой основе. С 1998 года – президента Российского геологического общества (РОСГЕО).

В марте 2019 г. Орлов единогласно был избран председателем Общественного совета при минприроды России. До последнего дня он находился в курсе всех важнейших вопросов, вызывающих обеспокоенность общественности, экспертного сообщества.

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Теги: Виктор Орлов, минприроды



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