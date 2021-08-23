Эксперт УрГЭУ сделала прогноз относительно рост цен на продукты осенью 2021 года

Один из самых насущных вопросов момента является рост цен. Особенно волнует сограждан резкий рост цен на сельскохозяйственные и продовольственные товары. В середине 2021 года он показал максимум за последние пять лет — 7% (при инфляции в 5,9%). Экспертная оценка и прогнозы относительно этой малопозитивной динамики становится более, чем актуальным.

По данным экспертов ООН, именно продовольствие станет "новой нефтью" в ближайшие десятилетия. За комментарием о том, что будет с ценами на импортные товары осенью Накануне.RU обратилось к заведующей кафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности Уральского государственного экономического университета, к.э.н., доценту Оксане Фальченко.

"Главный фактор, влияющий на подорожание импортных продуктов питания осенью в России - это рост курсов мировых валют по отношению к рублю. Однако сейчас к нему добавились и общемировое подорожание продуктов, и проблемы с урожаем в разных странах, и сложности в восстановлении традиционных логистических цепочек в пандемийный период. Рассмотрим ситуацию с основными категориями импортных продуктов," - считает экономист.

На примере яблок экономический эксперт поясняет. Частично потребности в этом продукте удовлетворяются собственным российским производством, а другую - страна импортирует. Однако рост цен на них неизбежен, т. к. на 50% повысилась себестоимость отечественных плодов (из-за повышения цен на удобрения, средства защиты растений, тару, горюче-смазочные материалы).



Что касается овощей, несмотря на практически полную самообеспеченность этими продуктами, в их производстве имеется импортная и валютная составляющая. Но, например, осенью в виду сезонного фактора, цены на томаты, огурцы и морковь могут снизится. Ситуация будет зависеть от урожая (т.е. обеспеченности товаром) и восстановления логистики из стран-поставщиков.

"Цены на сахар могут вырасти до 15% в связи с ситуацией в крупнейшей стране-производителе - Бразилии, которая существенно пострадала от последствий пандемии, вследствие чего нарушились традиционные схемы поставок и логистика товародвижения, " - прогнозирует Оксана Фальченко.

Относительно кофе и чая эксперт пояснила - уже в августе 2021 г. произошел скачок цен на кофе на 10%, что объясняется ростом цен на сырье в связи с неурожаем и засухой в Бразилии, ростом расходов на транспортировку, нехватку работников в связи с пандемией в Бразилии. Ожидается, что кофейное сырье может подорожать в 2 раза. Что касается чая, то рост цен осенью может превысить 12%. Это объясняется проблемами в Индии в связи с закрытием крупных плантаций Ассама и Западной Бенгалии из-за массового заражения рабочих коронавирусом.

По мучной продукции и хлебобулочным изделиям. "Прогнозирую рост цен на 6% до конца года. Главная причина - это даже не рост мировых цен на пшеницу (которая составляет всего 10% от себестоимости), а все те же транзакционные издержки производителей и поставщиков, рост цен на факторы производства в мировом масштабе", - рассказала Оксана Фальченко.