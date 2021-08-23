Эксперт УрГЭУ сделала прогноз относительно рост цен на продукты осенью 2021 года

23 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
Пустой кошелек, продукты (2020) | Фото: Накануне.RU

Эксперт УрГЭУ сделала прогноз относительно рост цен на продукты осенью 2021 года

Один из самых насущных вопросов момента является рост цен. Особенно волнует сограждан резкий рост цен на сельскохозяйственные и продовольственные товары. В середине 2021 года он показал максимум за последние пять лет — 7% (при инфляции в 5,9%). Экспертная оценка и прогнозы относительно этой малопозитивной динамики становится более, чем актуальным.

По данным экспертов ООН, именно продовольствие станет "новой нефтью" в ближайшие десятилетия. За комментарием о том, что будет с ценами на импортные товары осенью Накануне.RU обратилось к заведующей кафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности Уральского государственного экономического университета, к.э.н., доценту Оксане Фальченко.

оксана фальченко, ургэу(2021)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

"Главный фактор, влияющий на подорожание импортных продуктов питания осенью в России - это рост курсов мировых валют по отношению к рублю. Однако сейчас к нему добавились и общемировое подорожание продуктов, и проблемы с урожаем в разных странах, и сложности в восстановлении традиционных логистических цепочек в пандемийный период. Рассмотрим ситуацию с основными категориями импортных продуктов," - считает экономист.

На примере яблок экономический эксперт поясняет. Частично потребности в этом продукте удовлетворяются собственным российским производством, а другую - страна импортирует. Однако рост цен на них неизбежен, т. к. на 50% повысилась себестоимость отечественных плодов (из-за повышения цен на удобрения, средства защиты растений, тару, горюче-смазочные материалы).

Что касается овощей, несмотря на практически полную самообеспеченность этими продуктами, в их производстве имеется импортная и валютная составляющая. Но, например, осенью в виду сезонного фактора, цены на томаты, огурцы и морковь могут снизится. Ситуация будет зависеть от урожая (т.е. обеспеченности товаром) и восстановления логистики из стран-поставщиков.

"Цены на сахар могут вырасти до 15% в связи с ситуацией в крупнейшей стране-производителе - Бразилии, которая существенно пострадала от последствий пандемии, вследствие чего нарушились традиционные схемы поставок и логистика товародвижения, " - прогнозирует Оксана Фальченко.

Относительно кофе и чая эксперт пояснила - уже в августе 2021 г. произошел скачок цен на кофе на 10%, что объясняется ростом цен на сырье в связи с неурожаем и засухой в Бразилии, ростом расходов на транспортировку, нехватку работников в связи с пандемией в Бразилии. Ожидается, что кофейное сырье может подорожать в 2 раза. Что касается чая, то рост цен осенью может превысить 12%. Это объясняется проблемами в Индии в связи с закрытием крупных плантаций Ассама и Западной Бенгалии из-за массового заражения рабочих коронавирусом.

По мучной продукции и хлебобулочным изделиям. "Прогнозирую рост цен на 6% до конца года. Главная причина - это даже не рост мировых цен на пшеницу (которая составляет всего 10% от себестоимости), а все те же транзакционные издержки производителей и поставщиков, рост цен на факторы производства в мировом масштабе", - рассказала Оксана Фальченко.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ургэу, высшее образование, рост цен, нефть,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети