"С ним наши деды воевали". В Ульяновске представитель ОНФ поздравил с днём триколора

В Ульяновской области произошёл конфуз во время празднования Дня государственного флага России. Глава регионального штаба ОНФ заявил, что "наши деды воевали во время Великой Отечественной войны под триколором", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы ценим и с уважением относимся к российскому триколору. Празднование Дня флага подчеркивает нашу любовь к Родине и чувство патриотизма", - сказал во время поднятия флага в гимназии №44 Ульяновска сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ульяновской области Алексей Ситников, слова которого приводит администрация области.

Однако "сеть помнит всё". Пользователи успели сделать скриншот первоначальной редакции поздравления, где Ситников и говорит о "триколоре времён Великой Отечественной".

"Мы ценим и с уважением относимся к российскому триколору. Именно под ним наши деды и прадеды ходили в атаку во время Великой Отечественной войны, защитники страны в других горячих точках выполняли свой священный долг. Празднование Дня флага подчеркивает нашу любовь к Родине и чувство патриотизма", - сказал Ситников.