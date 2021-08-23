23 Августа 2021
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Экономика Москва
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Россия впервые с 1999 года получила от МВФ деньги

Россия впервые с 1999 г. получила деньги от Международного валютного фонда (МВФ) – $18 млрд выданы в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда. Москва может добавить их к своим резервам или оказать помощь другим странам, сообщает "РБК".

У стран есть несколько способов монетизировать SDR, рассказала изданию главный экономист "енессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец. Например, обменять на твердую валюту: для этого нужно заключить добровольное двустороннее соглашение со страной, которая согласится такую валюту предоставить.

Эксперт видит три сценария траты Россией выделенных ей миллиардов. Если воплотится в жизнь базовый, Банк России просто добавит их к своим международным резервам, составляющим около $594 млрд. При альтернативном варианте Россия присоединится к инициативе международного сообщества о добровольном перераспределении SDR от более богатых стран в пользу бедных. Бенефициарами могут стать пул бедных стран или конкретные государства, которым богатая страна захочет помочь. В случае гипотетического "белорусского" сценария состоится предоставление SDR для поддержки Минска (в долг или безвозмездно) или валюты в обмен на полученные Белоруссией SDR.

Специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR) — искусственно созданное средство платежных расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Валютный курс SDR ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.

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Теги: МВФ, деньги



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