Дооптимизировались: Дефицит медиков на Среднем Урале достиг 800 человек

В Свердловской области отмечается нехватка порядка 800 медицинских сотрудников, и урегулировать ситуацию удастся только к 2024 году. Об этом заявила ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун, озвучив в интервью "Интерфаксу" данные коллегии регионального минздрава.

"Коэффициент совместительства в отрасли был последние годы 1,4. Реальный дефицит, озвученный на коллегии Минздрава региона — 790-800 человек. За прошлый год даже есть положительная динамика: число ушедших из отрасли меньше, чем прибывших. Мы уверены, что к 2024 году удастся улучшить ситуацию", - заявила Ковтун.

По ее словам, для улучшения условий и увеличения числа специалистов правительством РФ принято постановление о создании студенческих кампусов, на которые выделено порядка 36 млрд рублей. Сейчас же многие выпускники являются целевиками, которые должны отработать свое обучение в медорганизациях.

Несмотря на существенные проблемы, в 2020 году отмечается хороший показатель трудоустройства в отрасли — 97%. Также ежегодно растет число выпускников, устраивающихся в первичное звено: свыше 40% на педиатрии и менее 30% на лечебном факультете. Однако большинство по-прежнему продолжают обучение в ординатуре.

"Проблема укомплектования первичного звена остается. Возможно, нужно уменьшать количество мест в ординатуре. Я все-таки оптимист, и вижу увеличение числа студентов, они пополняют отрасль. Этот темп роста все равно опередит темпы ухода медицинского персонала на пенсию, его оттока из отрасли, переезда в другие регионы. Ковид показал, что человеку нужна первичная помощь, и в этой части у нас сегодня скопилось определенное количество проблем, но в здравоохранении о них знают", - отметила Ковтун.