Дооптимизировались: Дефицит медиков на Среднем Урале достиг 800 человек

23 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
врач, медик (2020) | Фото: Алексей Вихарев

Дооптимизировались: Дефицит медиков на Среднем Урале достиг 800 человек

В Свердловской области отмечается нехватка порядка 800 медицинских сотрудников, и урегулировать ситуацию удастся только к 2024 году. Об этом заявила ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун, озвучив в интервью "Интерфаксу" данные коллегии регионального минздрава.

"Коэффициент совместительства в отрасли был последние годы 1,4. Реальный дефицит, озвученный на коллегии Минздрава региона — 790-800 человек. За прошлый год даже есть положительная динамика: число ушедших из отрасли меньше, чем прибывших. Мы уверены, что к 2024 году удастся улучшить ситуацию", - заявила Ковтун.

По ее словам, для улучшения условий и увеличения числа специалистов правительством РФ принято постановление о создании студенческих кампусов, на которые выделено порядка 36 млрд рублей. Сейчас же многие выпускники являются целевиками, которые должны отработать свое обучение в медорганизациях.

Несмотря на существенные проблемы, в 2020 году отмечается хороший показатель трудоустройства в отрасли — 97%. Также ежегодно растет число выпускников, устраивающихся в первичное звено: свыше 40% на педиатрии и менее 30% на лечебном факультете. Однако большинство по-прежнему продолжают обучение в ординатуре.

"Проблема укомплектования первичного звена остается. Возможно, нужно уменьшать количество мест в ординатуре. Я все-таки оптимист, и вижу увеличение числа студентов, они пополняют отрасль. Этот темп роста все равно опередит темпы ухода медицинского персонала на пенсию, его оттока из отрасли, переезда в другие регионы. Ковид показал, что человеку нужна первичная помощь, и в этой части у нас сегодня скопилось определенное количество проблем, но в здравоохранении о них знают", - отметила Ковтун.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Ковтун, медики, дефицит



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети