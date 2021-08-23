23 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Филипп Разенков (2021) | Фото: све.рф

Филипп Разенков назначен новым худруководителем Свердловского театра музкомедии

На должность нового художественного руководителя Свердловского театра музыкальной комедии назначен Филипп Разенков, работающий с 2017 года главным режиссером Башкирского государственного театра оперы и балета. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Наш театр известен далеко за пределами региона, и он умело сочетает спектакли классического репертуара и всегда открыт для экспериментов, для новых музыкальных проектов. И это здорово. Приход молодого амбициозного художественного руководителя в театр мы всегда расцениваем как некое движение вперед", – отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В новом сезоне Разенков уже запланировал две постановки: спектакль на музыку Микаэла Таривердиева и еще одно представление, которое на данный момент держится в тайне. Единственное, что уже обещает худрук, это молодежная постановка с современными известными песнями. Аналогичную работу Разенков уже реализовывал в Новосибирске – рок-мюзикл "Фома" по песням Юрия Шевчука.

"Приступать к руководству таким театром для меня весьма ответственно, потому что театр со огромной историей, выдающийся, подаривший большое количество талантливейших артистов и большое количество спектаклей, которые уже вошли в историю. Кроме того, в этом городе я родился, родились мои родители, которые и привили мне любовь к театру и к музыке, учились здесь в уральской консерватории. Большая ответственность также и потому, что идея пригласить меня сюда принадлежит Михаилу Сафронову, человеку, которого я всегда сильно уважал, большому для меня авторитету. Я хочу, чтобы свердловский театр музыкальной комедии был одним из самых посещаемых мест города, чтобы его знали за пределами нашей страны и приложу к этому все усилия", – заявил новый худрук

Филипп Разенков – лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска", лауреат международных конкурсов. Со свердловскими артистами мастер уже работал: в 2021 году поставил оперетту «Боккаччо» на сцене Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.

Ио генерального директора театра останется Галина Безуглова, главным режиссёром – Кирилл Стрежнев, главным дирижером – Борис Нодельман.

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Теги: музкомедия, Филипп Разенков, худрук



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