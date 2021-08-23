Жириновский зарегистрировался на ДЭГ в Москве: "Проголосую дома по планшету"

Владимир Жириновский подал заявку на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Политик проживает в Москве, а этот регион стал одним из семи субъектов, где избиратели смогут на сентябрьских выборах в Госдуму сделать свой выбор через интернет.

Жириновский зарегистрировался не на сайте госуслуг, а на портале mos.ru, так как в столице оператором голосования выступают структуры мэрии. За это, кстати, систему многие критикуют – исполнительная власть входит в конфликт интересов, выступая оператором.

Впрочем, главу ЛДПР это, видимо, не смутило. "Будущие за цифровизацией всех сфер общества, в том числе и политической. Нужно максимально убрать человека из избирательного процесса. Чем меньше люди будут взаимодействовать с бюллетенями, тем прозрачней будут выборы. 17 сентября проголосую дома по планшету. За какую партию не скажу, вы сами знаете. Призываю граждан по возможности голосовать дистанционно, чтобы не подвергать свое здоровье риску. Я за технологии, я за будущее", - заявил Жириновский после оформления заявки.