Названа дата "прямой линии" свердловского губернатора

Названа дата прямой линии свердловского губернатора.

Как сообщает департамент информационной политики региона, решение о проведении "прямой линии" было принято после соответствующей рекомендации президента РФ Владимира Путина всем губернаторам.

Трансляцию запустят 6 сентября в 18.00 на Областном телевидении и официальной странице Свердловской области ВКонтакте. Обратиться к губернатору можно по бесплатному номеру телефона (8–800–700–21–10) или через сайт КУЙВАШЕВ.РФ, где предлагается оставить текстовый вопрос и прикрепить сопутствующие файлы, не превышающие 30 Мб.