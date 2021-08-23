23 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске технический директор организации получил 5 лет колонии и штраф в 9 млн рублей за коммерческий подкуп

В Челябинске технического директора ООО "Донкарб Графит" приговорили к 5 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 9 млн рублей по обвинению в коммерческом подкупе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2015-2020 гг. осужденный совместно с другим работником предприятия получал от предпринимателей денежное вознаграждение за создание необоснованных преимуществ перед другими организациями при выборе подрядчиков в ходе конкурса.

В результате они получили более 13 млн руб.

Осужденный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство.

Уголовное дело в отношении соучастника преступления рассматривается в суде.

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Теги: подкуп, суд, приговор,



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