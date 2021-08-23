23 Августа 2021
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Сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

Эксперт прогнозирует новое подорожание сахара на 15% уже осенью

Цены на сахар могут вырасти осенью на 15% в связи с ситуацией в крупнейшей стране-производителе – Бразилии, которая существенно пострадала от последствий пандемии, вследствие чего нарушились традиционные схемы поставок и логистика товародвижения. Так считает заведующая кафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Оксана Фальченко, слова которой приводят в пресс-службе вуза.

По ее мнению, следует ждать дальнейшего роста цен на кофе и чай. Уже в августе 2021 г. произошел скачок цен на кофе на 10%, что объясняется ростом цен на сырье в связи с неурожаем и засухой все в той же Бразилии, ростом расходов на транспортировку и нехваткой работников. Ожидается, что кофейное сырье может подорожать в два раза. Что касается чая, то рост цен осенью может превысить 12%. Это объясняется проблемами в Индии в связи с закрытием крупных плантаций Ассама и Западной Бенгалии из-за массового заражения рабочих коронавирусом.

Мучная продукция и хлебобулочные изделия могут подорожать на 6% до конца года. Главная причина, по мнению эксперта, это даже не рост мировых цен на пшеницу (которая составляет всего 10% от себестоимости), а все те же транзакционные издержки производителей и поставщиков, рост цен на факторы производства.

Добавим, что в середине 2021 года рост цен на продовольственные товары в России показал максимум за последние пять лет — 7%. Как считает Оксана Фальченко, главный фактор, влияющий на подорожание импортных продуктов питания осенью в России, – это рост курсов мировых валют по отношению к рублю. Однако сейчас к нему добавились и общемировое подорожание продуктов, и проблемы с урожаем в разных странах, и сложности в восстановлении традиционных логистических цепочек в пандемийный период.

Напомним, в начале 2021 года в России уже вводили регулирование цен на сахар и подсолнечное масло.

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Теги: цены на продукты, цены на сахар, Оксана Фальченко



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