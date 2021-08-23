В Хабаровском крае застрелили тигра-людоеда, убившего мужчину минувшей ночью

В Нанайском районе Хабаровского края застрелили амурского тигра-людоеда, который, по предварительным данным, сегодня ночью напал на рабочего. Второй раз животное напало на человека, когда на место ночного ЧП приехали сотрудники СКР и охотоведы.

Следственный комитет начал проверку после того, как работники лесозаготовительного участка сообщили о пропаже своего коллеги. По их версии, мужчина пошел ночью в туалет, располагавшийся недалеко от бытовки, но обратно не вернулся. Когда его пошли искать, у туалета нашли его личные вещи, предметы одежды и кровавые следы, а также следы тигриных лап.