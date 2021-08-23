Пропавших в Тюменской области девочек-подростков нашли живыми

В Тюменской области нашли сестер Анастасию и Надежду Х. Девочки живы. Об этом Накануне.RU сообщили в группе поискового отряда "Белая сова Тюмень".

Сестры 2006 и 2007 года рождения ушли 22 августа из дома по ул. Березовая в Ялуторовске. Их исчезновение взбудоражило социальные сети: жители региона высказали в соцсетях предположения, что якобы исчезновение подростков связано с пропажей и последующем убийством Насти М. К счастью, опасения тюменцев не подтвердились.

Напомним, ранее девятилетняя Настя М. 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 в районе Лесобазы и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Тело девочки было найдено 19 августа. Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьницы.