В Югре сотрудник одной из компаний, получивший на работе инвалидность, отсудил крупную компенсацию

Экс-работник АО "Ермаковское предприятие по ремонту скважин" получит компенсацию за несчастный случай на производстве, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

18 марта 2020 г. пострадавший, находясь в рабочее время в "КамАЗе" в качестве пассажира, ехал с месторождения. При спуске с горы в тёмное время суток автомобиль съехал в яму. В результате резкого удара о сиденье мужчина получил тяжёлую травму спины, он стал инвалидом.

Городской суд Нижневартовска своим вердиктом взыскал с предприятия в пользу его бывшего работника компенсацию в 1,5 млн руб.