23 Августа 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Югре сотрудник одной из компаний, получивший на работе инвалидность, отсудил крупную компенсацию

Экс-работник АО "Ермаковское предприятие по ремонту скважин" получит компенсацию за несчастный случай на производстве, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

18 марта 2020 г. пострадавший, находясь в рабочее время в "КамАЗе" в качестве пассажира, ехал с месторождения. При спуске с горы в тёмное время суток автомобиль съехал в яму. В результате резкого удара о сиденье мужчина получил тяжёлую травму спины, он стал инвалидом.

Городской суд Нижневартовска своим вердиктом взыскал с предприятия в пользу его бывшего работника компенсацию в 1,5 млн руб.

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Теги: Ермаковское предприятие по ремонту скважин, компенсация



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