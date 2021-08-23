МиГ-29 сгорел в Астраханской области, - Baza

В Астраханской области сгорел МиГ-29, пострадавших нет, сообщает телеграм-канал Baza.

Пожар произошел в войсковой части в Наримановском районе. Самолет проходил планово-ремонтные работы.

Baza пишет, что МиГ-29 рано утром "вспыхнул и полностью выгорел", а также уточняет, что на прошлой неделе в этом же районе разбился такой же истребитель.

Напомним, ЧП произошло 19 августа. Миг-29 выполнял тренировочный полет. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Пилот погиб. Полет выполнялся без боекомплекта.