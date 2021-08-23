В ЦИКе заявили о существовании фейковых "Центризбиркомов", которые подводят итоги выборов

Центральная избирательная комиссия России сегодня приняла решение о формировании рабочей группы, которая будет заниматься обеспечением подсчета голосов на предстоящих сентябрьских выборах в Госдуму.

Зампред комиссии Николай Булаев сообщил, что иногда появляются новости о том, что некие фейковые "ЦИКи" подводят итоги голосования. "Иногда мы читаем, что под нашим брендом, названием создаются какие-то фейки, которые подводят итоги выборов за нас. Ни у кого, кроме нас, нет в стране такого права", - заявил Булаев.

Напомним, в этом году выборы пройдут в три дня – 17, 18 и 19 сентября. Это связано с пандемией, заверяют в ЦИКе: трехдневное голосование, по мнению комиссии, позволяет минимизировать риски заражения избирателей в процессе выборов.