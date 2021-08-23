23 Августа 2021
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Горводоканал, Нижневартовск, очистка воды (2019) | Фото: Накануне.RU

Вечером в Екатеринбурге по улице Перовской перекроют движение из-за аварийно-восстановительных работ

В Екатеринбурге по ул. С. Перовской в районе дома №101 проводятся аварийно-восстановительные работы Водоканала на водопроводе, из-за чего движение на данном участке будет закрыто для всех видов транспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что движение транспорта будет перекрыто с 17.00 23 августа до 6.00 24 августа. Автобусный маршрут №46 также будет следовать в объезд по ул. Пехотинцев - Бебеля и далее по привычному маршруту.

Напомним, что 20 августа в связи с аварией на тепломагистрали ЕМУП "Свердловэнерго" произошло затопление тяговой подстанции Гортранса №7 на улице Грибоедова. Из-за этого придется отключить троллейбусную контактную линию для передачи электропитания с других подстанций.

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Теги: восстановительные работы, екатеринбург, перовская



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