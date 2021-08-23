23 Августа 2021
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Выплаты пенсионерам и военным не приведут к росту налогов, пообещали в Кремле

Выделение бюджетных средств на выплаты военным и пенсионерам тщательно просчитывалось и не приведет к увеличению налогов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите", - цитирует его "Интерфакс".

По словам Пескова, "сбалансированность бюджета, сбалансированность всех расходов - это очень важно, и это абсолютная константа для кабинета министров".

Представитель Кремля добавил, что идея выплат принадлежит "Единой России", которая проводила консультации с правительством. Кроме того, "были проработки со стороны президента", отметил он.

Анонсированные президентом России Владимиром Путиным дополнительные выплаты пенсионерам и военным обойдутся бюджету в сумму более 500 млрд рублей, заявил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Как отметил парламентарий, экономика страны практически восстановилась после кризиса, что дало возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку граждан.

Напомним, в воскресенье президент Владимир Путин во время встречи с лидерами списка "Единой России" и представителями партии анонсировал различные меры поддержки россиян.

Он поручил осуществить единовременную выплату военнослужащим в размере 15 тыс. руб. , пенсионерам - 10 тыс. руб. Выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров.

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Теги: выплаты, военные, пенсионеры



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