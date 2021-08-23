Путин: Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ – более 80%

Владимир Путин выступил на церемонии открытия форума "Армия-2021" и Армейских международных игр – 2021. Мероприятия проходят в столичном парке "Патриот" в седьмой раз.

Российский президент заявил, что "по сути здесь представлен современный уровень наших Вооруженных Сил и, что важно, тот мощный инновационный потенциал, технологический задел, которые будут определять тенденции динамичного, качественного развития армии и флота России на предстоящие годы".

По словам президента, в этом году на форуме присутствуют гости из почти 100 стран мира. Он добавил, что "России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам".

"Наша армия и флот активно модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений. Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80% – это больше, чем в других ядерных странах мира. Ясно, что это не для всех актуально, но для нас это важно и показывает уровень развития наших Вооруженных Сил, возможности нашей науки и техники", - похвастался глава государства.

Он добавил, что на форуме представлено более 28 тыс. единиц оружия и техники - от стрелкового до артиллерии, танков, военной боевой авиации.

"Российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке, и сегодня оно надёжно защищает безопасность очень многих стран мира, а наши оборонные предприятия – даже несмотря на сложности, вызванные эпидемией, – точно, в срок производят, поставляют экспортную продукцию. Они даже в этих сложных условиях борьбы с эпидемией ни на один день не прекращали работу, обеспечивая при этом все требования санитарной безопасности", - отметил Путин.