23 Августа 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
(2005) | Фото: www.rzd.ru

В погоне за эффектным фото тюменка забралась на крышу поезда и получила удар током

Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования школьницы. Девушка попала в больницу после того, как попыталась сделать селфи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел вечером, 21 августа. Две ученицы 10 класса поднялись на крышу железнодорожного вагона, стоящего на железнодорожных путях рядом с домом по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 46. Девушки хотели сделать снимки, однако одну из школьниц ударило током, и она упала с крыши вагона. Ее госпитализировали.

"Уральской транспортной прокуратурой взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится следственным отделом Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении ведомства.

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Теги: школьница, удар током, селфи, крыша поезда



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