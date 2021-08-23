В Челябинской области тушат крупный лесной пожар

В Пластовском районе Челябинской области тушат лесной пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Природный пожар начался 22 августа в 12 часов дня на территории Восточно –Санарского участкового лесничества. Периметр пожара опахали, это позволило остановить распространение огня. Уже ночью возгорание было локализовано на площади 550 га.

Однако за ночь огонь перешел через минерализованную полосу, с 5 утра работы по ликвидации огня возобновились.

Как рассказал начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров, тушение пожара осложняется скалистой местностью и ветром. Кроме того, огонь идет по горельнику. "Угрозы населенным пунктам нет. Приняты все меры по наращиванию группировки сил и средств, работаем на ликвидацию", - подчеркнул он.

На тушении пожара задействовано 68 человек и 28 единиц техники, в том числе 3 бульдозера Б-10.