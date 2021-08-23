Песков: Ситуация в провинции Панджшер потенциально чревата новой гражданской войной в Афганистане

Ситуация в провинции Панджшер потенциально чревата новой гражданской войной в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва не намерена выступать посредником между движением "Талибан" (запрещено в РФ) и силами сопротивления, подчеркнул представитель Кремля.

"Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается", - цитирует его ТАСС.

Напомним, после вывода американских войск из Афганистана "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) взял контроль практически над всей территорией страны. Панджшер остается единственным не подконтрольным талибам регионом.

Как сообщалось, талибы дали лидеру сопротивления афганской провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Представители движения заявили, что в ином случае начнут захват Панджшера, где находится первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

Движение также объявило об отправке сотен своих бойцов для захвата северной афганской провинции Панджшер, не признающей власть талибов.