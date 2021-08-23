Аэропорт Кабула закрыли для приема и отправления всех рейсов

Управление гражданской авиации Афганистана сообщило о приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний, передают западные агентства. О причинах пока не сообщается.

Сегодня стало известно о перестрелке с участием афганских военных и неопознанных вооруженных людей в аэропорту Кабула. Инцидент усилил хаос эвакуации, которую пытаются организовать военные из США, стран НАТО и других государств.

Между тем, талибы* (*террористическая организация, запрещена в РФ), захватившие власть в стране, сегодня поставили США ультиматум: весь контингент Америки должен быть выведен до 1 сентября, иначе к военным будут применены санкции, в том числе силовые.