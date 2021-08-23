23 Августа 2021
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екатеринбург-сити, многоэтажка, небоскреб, угмк, панорама (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

Глава Екатеринбурга разрешил называть улицы именами живых людей

В уральской столице уже в ближайшее время могут появиться улицы, названные в честь еще живых благотворителей, деятелей науки и заслуженных горожан. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, что ранее чье-то имя улице могли присвоить только по истечении трех лет после смерти этого человека. Теперь же быть увековеченным в истории города можно еще при жизни, но только имея на руках соответствующую рекомендацию от главы города, губернатора Свердловской области или самого президента РФ.

Напомним, что еще в сентябре прошлого года в администрации Екатеринбурга призвали перестать "называть улицы именами умерших" и делать из уральской столицы "кладбище".

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Теги: Екатеринбург, улицы, благотворители



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