На Ямале высокопоставленному экологу вменяют мошенничество

Во время расследования уголовного дела экс-заместителя директора ямальского филиала ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО" следователи нашли ещё один эпизод. Теперь ему вменяют мошенничество, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, в 2019-20 гг. в Ноябрьске замдиректора получил через посредников взятку в 350 тыс. руб. от генерального директора ООО "СеверАвтоТранс". 30 сентября 2020 г. злоумышленник оплатил частью полученной взятки ремонт служебного автомобиля и представил в бухгалтерию ложные отчетные документы о ремонте автомобиля за личные деньги. В результате этого, как полагают следователи,филиалу причинён ущерб в 18 тыс. руб.

Дело о получении взятки ушло в суд. Расследование предполагаемого мошенничества продолжается.