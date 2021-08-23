Яндекс запустил блокировку звонков от мошенников и с рекламой финансовых услуг

Яндекс начал блокировать спам-звонки с предложением финансовых услуг или от злоумышленников. Функция появилась в приложении компании.

"Автоматический определитель номера распознает и блокирует два типа вызовов: с рекламой финансовых услуг и нежелательные, например, от злоумышленников или коллекторов. В его основе — алгоритм, который проверяет каждый номер по базе и учитывает пользовательские отзывы, частоту, длительность звонков и множество других факторов", - сообщили разработчики.

В приложении на Android при этом спам-звонки можно будет не блокировать, а перевести в беззвучный режим, при этом номера останутся в списке входящих.

В компании не сообщили, получает ли таким образом сервис доступ к данным о всех входящих звонках абонента.