Воду из-под дна Азовского моря могут пустить по Северо-Крымскому каналу

Воду, добываемую из-под дна Азовского моря, можно будет пустить по Северо-Крымскому каналу, считает глава республики Крым Сергей Аксенов.

"У нас открыт вопрос по источнику воды под Азовским морем. Там определяют качество этой воды, наличие твердых частиц и вообще химии, чтобы определить, куда ее можно использовать. Если ее можно использовать для мелиорации, то это будет замечательно. Мы в Северо-Крымский канал обратным током могли бы в сторону Джанкоя подать. Там перепад высот такой, что не надо ни насосов, ничего ставить. Сняли бы вопрос", - заявил Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, после вхождения Крыма и Севастополя в состав России Украина перекрыла подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Эта водная артерия была главным источником для жителей региона, особенно северо-восточной части. В сочетании с двумя засушливыми сезонами это привело к острому дефициту пресной воды на полуострове. Для решения проблемы сейчас подыскиваются самые разные источники воды, среди них подводное русло Дона, Кубани и других рек, впадающих в Азовское море. Технология добычи этой воды схожа с нефтедобычей, могут использоваться нефтяные платформы.