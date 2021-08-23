СМИ сообщили о возможном отречении Папы Римского от престола

Папа Римский Франциск может покинуть престол из-за проблем со здоровьем, сообщила газета Libero.

Издание утверждает, что в ватиканских кругах все чаще звучат предположения о приближающемся конклаве. В июле Франциск перенес операцию на кишечнике под общим наркозом.

В декабре понтифику исполнится 85 лет - столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот отрекся от престола.

В августе 2014 года Папа Римский Франциск выступил перед журналистами и заявил, что скоро "окажется в доме Господа". Понтифик не исключил, что ему осталось жить "два или три года".

Также он признался, что готов сложить с себя полномочия, если не сможет больше выполнять свои обязанности в качестве Папы Римского. По словам Франциска, сделать это вполне возможно, "даже если кому-то из богословов это кажется неприемлемым". Он отметил, что 60 лет назад такой поступок был чем-то неслыханным для католической церкви, но сегодня это реально, поскольку "Бенедикт XVI открыл двери" к этой возможности.