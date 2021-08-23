23 Августа 2021
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вырубка деревьев в Литературном квартале (2019) | Фото: vk.com/parkland_ekb

Мэрия Екатеринбурга подготовит четыре варианта реконструкции Литквартала

До конца месяца администрация Екатеринбурга представит общественности четыре концепции по реконструкции Литературного квартала, один из которых в итоге станет основой для будущего проекта. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал начальник управления культуры администрации Илья Марков.

После того, как горожане ознакомятся с предложенными мэрией вариантами и внесут собственные идеи для доработки, лучшую из концепций выберет жюри. При этом Марков пообещал, что сам Литквартал сохранит формат парка с музейным комплексом, а после изменений станет более функциональным.

Реконструкция стартует в следующем году, а завершить все работы планируют уже к августу 2023 года – к 300-летнему юбилею уральской столицы.

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Теги: Литквартал, Литературный квартал, Екатеринбург, концепция проекта



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