23 Августа 2021
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Boeing 767 Utair Ютэйр Анадырь боковой ветер (2019) | Фото:t.me/aviaincident

Utair вывез из Кабула 245 сотрудников ООН

Российская авиакомпания Utair двумя рейсами вывезла из Кабула 245 сотрудников ООН. Использовался дальнемагистральный Boeing 767. Перелеты осуществляли по маршруту Москва – Кабул – Алма-Ата.

Первым рейсом – 18 августа – вывезли 137 сотрудников организации, 22 августа – еще 108. После выполнения рейсов самолет вернулся в Москву, сообщили в пресс-службе перевозчика.

На рейсах работали 15 членов экипажа авиакомпании Utair и два специалиста оператора наземного обслуживания UTG.

"Для осуществления полетов в Кабул Utair в кратчайшие сроки получил разрешения от авиационных властей России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана. Заместитель генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Кхаре выразил благодарность компании за проделанную работу", - отметили в компании.

Utair является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом с 1991 года, а с 2001 года – крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг.

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Теги: utair, кабул, эвакуация, оон



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