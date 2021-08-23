23 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
(2019) | Фото: форум Утро

Скончался бывший директор "Уралвагонзавода" Николай Малых

Бывший гендиректор "Уралвагонзавода" Николай Малых скончался. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе компании, где пообещали позже предоставить больше информации. На данный момент известно лишь то, что Малых скончался после продолжительной болезни.

Николай Александрович Малых родился 13 августа 1948 года в селе Бобылево Куменского района Кировской области. В пять лет он вместе с родителями переехал в Нижний Тагил, а уже в 1966 году, сразу после окончания школы, устроился на "Уралвагонзавод" слесарем-инструментальщиком. После этого Малых шел на повышение: от секретаря комитета комсомола завода, секретаря партийного комитета завода и до гендиректора УВЗ.

Николай Малых был признан почетным гражданином Свердловской области. Пенсионер скончался сегодня в возрасте 73 лет.

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Теги: Уралвагонзавд, Николай Малых, смерть



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