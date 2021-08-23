23 Августа 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков: Признание "Дождя" иноагентом не согласовывалось с Кремлем

Министерство юстиции выполняло свои функции при включении телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Минюстом были даны все разъяснения. Есть закон об иностранных агентах, и в этом плане Минюст выполняет положения закона. Если есть деньги, которые от иностранцев поступают, то их нужно заявлять", - цитирует "Интерфакс" Пескова.

По его словам, решение не согласовывалось с Кремлем.

"Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, то есть здесь все абсолютно очевидно. Он же не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ", - сказал представитель Кремля.

Напомним, 20 августа Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента телеканал "Дождь" и юрлицо издания "Важные истории" Istories fonds, зарегистрированное в Латвии.

* СМИ, выполняющее функции иноагента

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Теги: дмитрий песков, дождь, иноагент



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