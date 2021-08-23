ОДКБ не собирается вмешиваться в происходящее в Афганистане – Кремль

Лидеры стран-участниц ОДКБ, а также глава Узбекистана (страна не входит в организацию) обсудили сегодня ситуацию в Афганистане. Встреча была закрытой.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, до 16 сентября члены ОДКБ выработают меры ответа на исходящие от Афганистана угрозы. При этом Песков заверил, что "никто не собирается вмешиваться в происходящие в Афганистане события". В середине сентября главы государств снова обсудят ситуацию в этом же формате.

На саммите было заявлено, что важно "не допустить инфильтрацию радикального исламизма в страны ОДКБ и пресекать вербовку наших граждан в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета", передает РИА Новости.

Участники организации отмечают, что проблема афганского наркотрафика по-прежнему остра, за ней будут пристально наблюдать.

Также президентов беспокоят сильные позиции ИГ* (* террористическая организация, запрещена в России) в Афганистане.