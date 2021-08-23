В Тюменской области вновь пропали дети: в Ялуторовске ищут сестер

В Тюменской области пропали две девочки: сестры Анастасия и Надежда Х. Информация об этом размещена в группе поискового отряда "Белая сова Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

Из дома по ул. Березовая в Ялуторовске девочки 2006 и 2007 года рождения ушли накануне и до сих пор не вернулись. Волонтеры просят сообщить любую информацию об их местонахождении в полицию.

Напомним, ранее девятилетняя Настя М. 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 в районе Лесобазы и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Тело девочки было найдено 19 августа. Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьницы.