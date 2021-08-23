"Кто ел из моей тарелки?!" На Ямале три медведя напали на тундровиков

В ямальской тундре три медведя напали на жилище тундровиков, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте природных ресурсов.

"Нежданные визитёры не только напугали жителей чума, а ещё и полакомились их запасами – съели весь сахар, рассыпали муку, сломали нарты кочевников. Белый медведь – животное краснокнижное, стрелять в него нельзя, поэтому преследование на вертолёте – единственный способ отогнать на безопасное расстояние", - уточнили в департаменте.

Спасательная операция завершилась успешно. Сотрудники "Службы по охране биоресурсов" поговорили с оленеводами и вручили им памятки, как действовать при встрече с белым медведем.