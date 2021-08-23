Милонов предложил ограничить использование детьми дорогих смартфонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул идею о создании закрытого списка гаджетов, с которыми детям можно будет ходить в школу (в прессе их окрестили "школофонами").

По мнению парламентария, это нужно для подавления зависти среди детей. Милонов считает, что дети с новейшими моделями смартфонов в школе становятся "своеобразной аристократией", что создает "нездоровую обстановку".

Примечательно, что депутат направил свое предложение в Минпросвещения, которое заведует школьным и дошкольным образованием. Но в ведомстве это расценили как "безграмотность", потому что такие вопросы Минпросвет не решает. "Это не к нам. Это Роспотребнадзор. Мы не заведуем смартфонами. Нечего тут оценивать, это не наша тема. У Милонова просто выборы. Пусть он занимается своей работой, а мы – своей", - цитирует издание "Подъем" главу департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергея Шатунова.

В последние два года вопрос гаджетов у школьников стал максимально острым. С одной стороны, отсутствие таковых или простота модели зачастую не дает ребенку нормально заниматься в условиях дистанционного режима. С другой стороны, дети начали проводить за гаджетами огромное количество времени, и это отражается на их здоровье.