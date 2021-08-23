Новые соцвыплаты "от Путина" обойдутся в 500 млрд рублей

Анонсированные президентом России Владимиром Путиным дополнительные выплаты пенсионерам и военным обойдутся бюджету в сумму более 500 млрд рублей.

Как заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, пока это только первоначальные подсчеты, сообщает пресс-служба "Единой России".

Как отметил парламентарий, экономика страны практически восстановилась после кризиса, что дало возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку граждан.

Напомним, в воскресенье президент Владимир Путин во время встречи с лидерами списка "Единой России" и представителями партии анонсировал различные меры поддержки россиян.

Он поручил осуществить единовременную выплату военнослужащим в размере 15 тыс. руб. , пенсионерам - 10 тыс. руб. Выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров.

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