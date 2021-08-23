В Сургуте умер глава мясокомбината

Скончался глава сургутского мясокомбината Алексей Сливин, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Коллектив администрации города выражает искренние соболезнования родственникам и коллегам ушедшего из жизни руководителя одного из старейших предприятий Сургута", - уточнили в мэрии.

Алексей Сливин возглавил мясокомбинат в 2020 г. До этого он почти пять лет работал заместителем генерального директора по производству и сбыту продукции.

"За этот период он много сделал для развития предприятия, всегда активно участвовал в общественной жизни Сургута, поддерживал социальные инициативы. Все, кто знал Алексея Александровича, помнят его как порядочного, честного, отзывчивого человека, настоящего профессионала своего дела", - доюавили в мэрии.