РФС выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация выступила с предложением отказаться от лимита на легионеров.

"В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21, но, тем не менее, наша национальная сборная выступила лучше (дошла до полуфинала Евро, - прим.)", – сказал Дюков в эфире телеканала "Россия 24".

По информации портала championat.com, РФС направил письма клубам Российской Премьер-лиги (РПЛ), в которых предложил провести реформы отечественного футбола. Среди пунктов, по информации СМИ, содержалось и предложение отменить лимит на легионеров.

Отметим, в данное время в РПЛ действует ограничение на иностранных футболистов – не более 8 футболистов в заявке каждой команды на турнир. При этом на поле могут выходить все заявленные легионеры одновременно.

Напомним, что разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы-2020, где национальная команда заняла последнее место в группе. Сейчас обновлённая сборная под руководством нового главного тренера Валерия Карпина готовится к трём сентябрьским матчам отборочного этапа Чемпионата мира-2022: с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).