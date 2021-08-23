В Тюмени мошенники пытаются нажиться на похоронах девятилетней девочки

В Тюмени неизвестные в соцсетях проводят сбор якобы на организацию похорон Насти М. и ее дяди. Однако необходимости в этом нет - организацию похорон взял на себя местный индивидуальный предприниматель Алексей Афанасьев, руководитель "Ритуальной похоронной компании", передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в группе, посвященной поиску Насти М. Дата похорон пока неизвестна.

Напомним девятилетняя Настя М. 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 в районе Лесобазы и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР.

Дядя девочки скончался позднее - 20 августа ему стало плохо на месте, где появился стихийный мемориал в память о погибшей девочке. Пострадавшего увезли в больницу, где он умер.