Суд в Челябинске не стал снимать с выборов кандидата в депутаты Госдумы от "ЕР" Колесникова

Челябинский областной суд не стал снимать с выборов кандидата в депутаты Госдумы от "Единой России" Олега Колесникова, который баллотируется по Златоустовскому одномандатному округу.

В суд с иском обратился кандидат в депутаты Госдумы РФ от "Родины" Сергей Гаврюшкин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома, Челябинский областной суд отказал кандидату в удовлетворении административного искового заявления об отмене регистрации кандидата Колесникова.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут 19 сентября.