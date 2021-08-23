В России до 2024 года будет выпущено 25 тысяч электромобилей - правительство

Правительство утвердило концепцию развития в России электроавтомобильного транспорта. Согласно документу, к 2024 году в стране планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. Какие автозаводы готовы наладить такой объем производства за три года в концепции не сообщается.

В концепции, по словам премьер-министра России Михаила Мишустина, зафиксированы главные задачи: развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры.

Будет совершенствоваться и законодательство, и нормативная база: нужны новые регламенты по строительству парковок, стандарты заправок и т.д.

Но самое главное: строительство электромобилей и стимулирование спроса на них. Электрокары планируется включить в программы льготного кредитования и лизинга, с 2022 года запускается эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам.

Отдельно будет стимулироваться рынок автомобилей на водородном топливе.

Осенью кабмин определит территории, на которых начнется формирование сети электрозаправок.

В правительстве считают, что создание таких условий позволит за три года приступить к массовому производству электромобилей. В 2025-2030 гг. электромобили должны составить 10% от общего объема выпускаемых транспортных средств в стране.