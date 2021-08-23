В Китае проходят военные игры АрМИ-2021

23 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК За рубежом
Россйская команда на АрМИ-2021 (2021) | Фото: news.cn

В Китае проходят военные игры АрМИ-2021

В городе Корла Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР проходят международные армейские военные игры АрМИ-2021. В них принимают участие команды России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама, Египта и Венесуэлы.

Церемония открытия состоялась 22 августа, как передаёт ТГ-канал Dambiev, стартовали заезды первого этапа индивидуальной гонки конкурса "Суворовский натиск-2021", который проходит в рамках Армейских международных игр. Российская команда единственная, которая выступила на современной отечественной боевой машине пехоты БМП-3, остальные команды из Республики Беларусь, Боливарианской Республики Венесуэла и принимающей страны выступили на боевых машинах пехоты ZBD-86A китайского производства.

Недавно на западе КНР состоялись также совместные российско-китайские учения, которые посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Можно вспомнить и то, что осенью 2019 г. Китай принимал более масштабное армейское спортивное мероприятие — Международные военные игры, в которых участвовала и команда из США. После начала пандемии коронавируса китайские СМИ и дипломаты высказывали версию о завозе заболевания в страну кем-то из членов этой команды.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Китай, Россия, Белоруссия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети