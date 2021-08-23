В Китае проходят военные игры АрМИ-2021

В городе Корла Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР проходят международные армейские военные игры АрМИ-2021. В них принимают участие команды России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама, Египта и Венесуэлы.

Церемония открытия состоялась 22 августа, как передаёт ТГ-канал Dambiev, стартовали заезды первого этапа индивидуальной гонки конкурса "Суворовский натиск-2021", который проходит в рамках Армейских международных игр. Российская команда единственная, которая выступила на современной отечественной боевой машине пехоты БМП-3, остальные команды из Республики Беларусь, Боливарианской Республики Венесуэла и принимающей страны выступили на боевых машинах пехоты ZBD-86A китайского производства.

Недавно на западе КНР состоялись также совместные российско-китайские учения, которые посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Можно вспомнить и то, что осенью 2019 г. Китай принимал более масштабное армейское спортивное мероприятие — Международные военные игры, в которых участвовала и команда из США. После начала пандемии коронавируса китайские СМИ и дипломаты высказывали версию о завозе заболевания в страну кем-то из членов этой команды.