Французская прокуратура начала расследование драки на матче "Ницца" — "Марсель"

Воскресный матч чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем" закончился скандалом: болельщики хозяев устроили беспорядки, выбежав на поле.

Судья остановил игру на 75-й минуте после того, как футболист "Марселя" Димитри Пайет бросил обратно одну из множества пластиковых бутылок, которые в него метали болельщики хозяев. После этого фанаты прорвались на поле, стычки проходили между игроками обоих клубов, болельщиками и стюардами. Судья прервал матч и отправил спортсменов в раздевалки. После паузы футболисты "Марселя" отказались продолжать встречу.

Руководители обоих команд обвинили друг друга в провоцировании конфликта. Французская прокуратура в данный момент расследует инциденты.