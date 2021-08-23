Полуголый мэр Саяногорска в парилке записал обращение к горожанам с призывом спасти баню

Мэр Саяногорска (Хакасия) Михаил Валов обратился к горожанам с призывом спасти муниципальную баню "Енисей" от разорения. Обращение новый "амбассадор" бани записал в процессе парения, также он опубликовал несколько фото в полуобнаженном виде на своей странице в Facebook.

"Уважаемые саяногорцы! Приглашаю вас в нашу городскую, муниципальную баню "Енисей". Баня работает по расписанию. Приходите попариться, пообщаться, приходите за здоровьем. Сам лично хожу в нашу баню каждую субботу. Сегодня городской бане нужна поддержка, так как из-за длительного прошлогоднего 6-месячного простоя, связанного с коронавирусом, баня никак не может выкарабкаться из долгов. Финансировать содержание бани из городского бюджета - запрещено. Поэтому всё зависит от самих любителей бани. Частных бань и саун в городе предостаточно, но такая общественная баня в городе - только одна. Сохраним муниципальную баню вместе!" – написал Валов под видео из парилки.